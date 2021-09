Si scalda la situazione nel triangolo formato da Gigi D’Alessio, Denise Esposito e Anna Tatangelo. E mentre la futura mamma mostra il pancione, la Tatangelo non gradisce.

Non è un mistero che Gigi D’Alessio sembra essersi dimenticato completamente di Anna Tatangelo. A breve la sua nuova compagna Denise Esposito dovrebbe partorire, e il celebre cantautore partenopeo diventerà padre per la quinta volta.

Anna Tatangelo, tuttavia, non sembra averla presa bene. La cantante era andata su tutte le furie per essere stata l’ultima a sapere della gravidanza di Denise, ed era venuta a saperlo casualmente leggendo un giornale. Ora un nuovo particolare torna a ferirla: pare infatti che il suo ex compagno abbia deciso di trasferirsi a Napoli, lasciando la villa a Roma.

La Tatangelo non ha mai amato Amorilandia (il nome della villa romana di Gigi D’Alessio), e vedere che con la nuova compagna Gigi ha voluto ricominciare da Napoli deve averle lasciato l’amaro in bocca.

Nel frattempo, Denise Esposito si gode la gravidanza, condividendo una foto con il pancione sul suo profilo Instagram. Nella didascalia, visto il recente trasloco, non poteva che esserci un peperoncino in pieno stile partenopeo.