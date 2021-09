Dayane Mello decide di rispondere alle domande dei fan su Instagram: parla della sua esperienza con la gravidanza e del desiderio di avere più figli.

Dayane Mello si trova in Brasile per motivi di lavoro, ma il suo cuore è rimasto in Italia.

Chi la segue su Instagram, infatti, conosce bene l’amore della modella per la figlia Sofia, rimasta appunto nel Bel Paese, alla quale dedica costantemente diverse storie o post.

Durante una sessione di domande e risposte con i suoi fan attraverso le storie di Instagram, Dayane Mello ha avuto modo di far conoscere meglio tutto l’amore che prova per la piccola Sofia. Quando le viene chiesto “L’anno più importante della tua vita?”, la Mello non ha dubbi: è il 2014.

L’amore materno di Dayane Mello

Come spiega più avanti, infatti, il 2014 è l’anno in cui ha scoperto che sarebbe diventata mamma di Sofia. “Purtroppo ho perso la nonna al quarto mese di gravidanza, la mia lotta è iniziata lì quando ho dovuto trasformare il dolore in amore. Confesso che è stato l’anno più importante della mia vita dove ho trovato la mia felicità con la nascita di Sofia”.

Un altro fan curioso, invece, le ha chiesto quale fossero le parti migliori e peggiori della maternità. Anche qui, la modella lascia trasparire tutto il suo amore materno: ““Mi viene voglia di avere più figli. Sono nata per essere mamma quindi non riesco a vedere nulla di negativo sono rinata con Sofia”.