La foto in lingerie di Intimissimi pubblicata da Chiara Ferragni ha completamente scosso Instagram. Le reazioni dei suoi milioni di follower sono state davvero bollenti, e su tutte spicca decisamente quella di Fedez.

In primis il rapper e personaggio televisivo si è limitato ad aggiungere un suo commento alla foto della moglie. “Wellaaaaa” ha scritto, essendo evidentemente rimasto senza fiato come i fan dell’imprenditrice digitale.

Poi, però, ha voluto aggiungere qualcosa in più, stavolta attraverso le storie del suo profilo Instagram.

Le parole di Fedez

“Sono o non sono un uomo fortunato?” dice Fedez ripostando lo scatto in lingerie della Ferragni. “Oggettivamente tanta roba.” Poi una breve pausa, e il rapper torna alla carica armato di ironia: “Tanta roba quel porta telefono con le perline colorate, fantastico! Sono un uomo fortunato perché me lo presterà, mia moglie.”