Chiara Ferragni pubblica un post e un paio di storie sul suo profilo Instagram che fanno presagire a un progetto top secret in arrivo.

“Grande annuncio tra meno di due settimane”: legge così l’ultimo post di Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram. Una didascalia piuttosto misteriosa, che fa presagire a un progetto top secret a cui l’influencer originaria di Cremona ha voluto solo dedicare qualche indizio.

Indizi che non si fermano solamente al post in questione. Tra le sue storie, infatti, la Ferragni semina altra curiosità. “Oggi sto lavorando su un sogno che ho da tanto tempo” scrive, accompagnando il tutto con un gran cuore rosso, un bacio e un occhiolino complice ai suoi follower.

Qualche ora dopo, un’altra storia che allude al progetto: “Progetto finito! Sarete fieri di me, specialmente coloro che mi seguono fin dagli inizi” posta la Ferragni, accompagnando il tutto con una linguaccia.

Quale sarà il nuovo progetto di Chiara Ferragni? Non ci resta che aspettare e scoprirlo!