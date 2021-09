Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza smentiscono l’indiscrezione che li vedeva separati e pubblicano scatti teneri sui rispettivi profili Instagram.

Smentita immediatamente l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, che aveva scritto “Da tempo Aurora Ramazzotti non appare in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza. I due, infatti, si sono lasciati.”.

La giovane coppia, infatti, ha deciso di far tacere immediatamente le voci che li vedevano separati dopo una storia lunga tre anni. Per farlo hanno deciso di pubblicare alcuni scatti teneri sui loro rispettivi profili Instagram, dove appaiono abbracciati, sorridenti e sereni.

“Siamo ancora qua”, scrive Aurora Ramazzotti, accompagnando la frase con un bel cuoricino rosso. Lui, invece, preferisce toni più ironici: “Se c’è scritto sui giornali allora sarà vero”.