Jennifer Lawrence è incinta, e sta aspettando il suo primo figlio insieme al marito Cooke Maroney.

Jennifer Lawrence diventerà mamma, è ufficiale. La buona notizia arriva direttamente dal team dell’attrice, che hanno dato conferma al rotocalco online PEOPLE.

Si tratta del primo figlio in assoluto per la star di Hunger Games, che arriva a coronare la storia d’amore con il commerciante d’arte Cooke Maronney.

I due si unirono in matrimonio nel Rhode Island circa due anni fa, il 19 ottobre 2019, in una sontuosa cerimonia che annoverava invitati celebri come Amy Schumer, Adele, Emma Stone e Kris Jenner.

Ora, con l’arrivo del figlio, tornano in mente le parole che JLaw aveva dedicato all’allora compagno: “È il migliore essere umano che abbia mai conosciuto. Lui è… Quello giusto. Lo so che può che sembrare stupido, ma è così, lui è quello giusto.”