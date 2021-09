Pare che la coppia formata da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sia arrivata al capolinea: l’indiscrezione è lanciata dal settimanale Chi.

“Aurora torna single e si dedica alla tv con Alvin un nuovo programma sui misteri per Italia 1″, si legge sul nuovo numero del settimanale Chi, uscito proprio stamattina. Una dichiarazione perentoria, che apparentemente non lascia spazio ai dubbi: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati.

La chicca di gossip su Chi continua così: “Da tempo Aurora Ramazzotti non appare in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza. I due, infatti, si sono lasciati dopo tre anni d’amore.” I piani della Ramazzotti, infatti, sembrano di volersi concentrare sulla propria vita professionale: “La Ramazzotti oggi sta incanalando le sue energie nel lavoro e sta registrando con Alvin un nuovo programma sui misteri.”

Al momento la coppia non ha commentato la notizia, che quindi rimane né confermata né smentita.

C’è da dire, tuttavia, che ultimamente Aurora Ramazzotti non è molto presente sul web. “Sono viva, sono tante le ragioni per cui non sono molto sui social, magari più avanti ve le dirò tutte“, aveva scritto.

Che abbia bisogno di tempo e solitudine per processare la fine della sua storia d’amore?