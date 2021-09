Insigne ha lasciato il ritiro della Nazionale alla vigilia della partita contro la Lituania per stare vicino al padre che deve sottoporsi a un intervento.

Per la Nazionale, Italia-Lituania è la terza e ultima partita di settembre valida per le qualificazioni al Campionato Mondiale del 2022, che si svolgerà in Qatar. Così, quando due giocatori (Immobile e Insigne) abbandonano il ritiro proprio alla vigilia di questa importante gara, è normale che sorgano alcuni dubbi. Roberto Mancini, tuttavia, si è presentato in pieno controllo della situazione. “I ragazzi devono stare tranquilli”, ha dichiarato al riguardo.

In effetti, le motivazioni che hanno spinto i due attaccanti a lasciare la Nazionale sono più che comprensibili. Il problema di Ciro Immobile riguarda un affaticamento muscolare, mentre Lorenzo Insigne riguarda una sfera più intima e personale. Suo padre, infatti, dovrà sottoporsi nelle prossime ore a un piccolo intervento, e il capitano del Napoli ha deciso di stargli vicino in questo momento delicato.