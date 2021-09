Sulle storie del suo profilo Instagram Clizia Incorvaia parla della reazione di Massimo Ciavarro, il padre di Paolo, e di come sta andando la sua gravidanza.

Massimo Ciavarro era stato rimproverato dall’ex moglie Eleonora Gorgi che, traboccante di felicità, era rimasta sbigottita nel non aver ricevuto una telefonata per condividere la gioia di diventare nonni.

“Lo conosco, è fatto così. C’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso”, aveva dichiarato la Gorgi durante un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. “Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo.”

Ebbene, le parole della Gorgi sono state confermate proprio da Clizia Incorvaia, nuora di Massimo Ciavarro. Durante una sessione di domande e risposte sulle storie di Instagram, infatti, un follower le ha chiesto la reazione di nonno Ciavarro.

“Felicissimo ed emozionato“, ha confermato la Incorvaia. Poi ha anche parlato della sua gravidanza, attualmente al 15esimo mese. Il piccolo nascerà a Roma, proprio dove la coppia vive attualmente.

Ha anche dedicato qualche parola sulla figlia Nina e la sua reazione al pancione: “Nina dice di essere la custode del pancino e dà sempre un bacino alla mia pancia. Tra un mesetto ci sarà la prossima ecografia.”

Infine, ha anche parlato del compagno Paolo Ciavarro in versione papà: “Paolo sarà un papà dolce o severo?”, chiede un follower. “Questo dovete chiederlo a lui… severo? Uhm… non ci credo.”