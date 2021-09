Chiara Ferragni pubblica uno scatto in lingerie su Instagram, rivelando una forma mozzafiato.

Chiara Ferragni fa infiammare i suoi quasi 25 milioni di follower con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. L’influencer originaria di Cremona, infatti, sfoggia un completino di lingerie firmato Intimissimi e rivela un fisico in forma smagliante.

I suoi fan rimangono davvero estasiati: si perde il conto di quanti hanno deciso di commentare con l’emoji della fiamma, e in molti si complimentano per il fisico dell’imprenditrice.

Altri, invece, ironizzano su come non potrebbero mai vestire un completo così: “Io se lo metto, dopo 5 minuti me ricoverano all’ospedale per una forma di cistite killer“, scrive una follower.