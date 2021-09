Elettra Lamborghini è appena sbarcata ad Amsterdam per un progetto top secret, condividendo solo qualche indizio con le storie di Instagram. Di cosa si tratterà?

Elettra Lamborghini ha deciso di lanciarsi in un nuovo progetto top secret, seminando solo pochi indizi tramite le storie pubblicate sul suo profilo Instagram. La cantante è da poco approdata ad Amsterdam, e ha solo mostrato qualche scatto in cui vediamo il processo di produzione che avviene dietro le quinte.

Make up, acconciatura, servizi fotografici, tavoli pieni di trucchi… Elettra è stata molto attenta a non lasciare trapelare nulla di questo nuovo progetto che, a detta sua, la terrà impegnata per i prossimi 6 mesi.

Chiaramente tutto il mistero che circonda queste novità ha stuzzicato parecchio i follower della cantante, che si è limitata a dire che “Sto per fare qualcosa di super iconico, incredibile, pazzesco. Mi sono appena messa il mio completino da battaglia, Pokemon si è evoluto e adesso vi dirò cosa andrò a fare, ma non ve lo dirò perchè passeranno sei mesi prima che questa cosa succeda.”