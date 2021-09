Vanessa Incontrada ha pubblicato alcune storie di Instagram che la ritraggono mentre guida con le forcine in testa. Dove starà andando la showgirl?

La vita frenetica dei VIP non fa per tutti, è chiaro. È quello che in molti avranno pensato vedendo Vanessa Incontrada guidare per Milano con la testa piena di forcine dopo l’appuntamento dal parrucchiere.

Fortunatamente, la showgirl originaria di Barcellona ha spiegato il motivo di questo look particolare con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, esaudendo il desiderio di chi si sarà chiesto “ma cosa sta succedendo?“

La spiegazione di Vanessa Incontrada

“Siamo a Milano e c’è un casino incredibile perché c’è il Salone del Mobile”, comincia la Incontrada. “Io sono andata dal parrucchiere perché stasera dobbiamo fare una cosa per i Seat Music Awards, sto andando a Verona… E io è tutto il giorno che sono così in giro!”, conclude con un sorriso.