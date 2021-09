Il Doodle di oggi ricorda che Tim Bergling, in arte Avicii, avrebbe compiuto 32 anni oggi. Il celebre musicista si tolse la vita nel 2018.

Avicii, nome d’arte del dj, produttore musicale e cantante Tim Bergling, avrebbe compiuto 32 anni oggi. Ce lo ricorda il Doodle di oggi, che lo ritrae in versione cartone animato mentre suona il suo brano più famoso, Wake me up when it’s all over.

Nel breve video dedicatogli lo vediamo suonare davanti al pubblico, nell’ambiente dei concerti che conosceva così bene, ma anche in momenti più intimi con la sua chitarra e il suo cane.

Il celebre musicista si tolse la vita nel 2018 shockando il mondo musicale, che perse così uno dei talenti più brillanti degli ultimi anni.

Nonostante la carriera costellata da grandi successi, infatti, Avicii combatteva da tempo contro problemi di salute mentale. Dopo la sua dipartita i genitori hanno fondato la Tim Bergling Foundation, un’organizzazione volta a rimuovere lo stigma legato al suicidio e promuovere la consapevolezza dell’importanza della salute mentale, soprattutto tra i giovani.