Lily Collins si lega in matrimonio con Charlie McDowell, regista e sceneggiatore statunitense. L’attrice condivide tutta la sua gioia su Instagram.

“Mai stata così felice…”: Lily Collins commenta così il suo matrimonio con il regista e sceneggiatore statunitense Charlie McDowell, avvenuto il 4 settembre.

L’attrice ha voluto condividere tutta la sua gioia pubblicando diversi scatti sul proprio profilo Instagram, tutti postati con didascalie che lasciano trapelare la felicità che deriva dal più intenso degli innamoramenti.

Lily Collins, agghindata per l’occasione con un abito personalizzato di Ralph Lauren, appare sorridente e raggiante. “Quella che credevo fosse una favola, ora è la mia realtà per sempre“, scrive l’attrice in un’altra foto. “Non posso ancora credere che lo scorso weekend sia accaduto davvero”.

Nelle foto i due sono ritratti in meravigliose cornici bucoliche. Da una sorta di capanna costruita nei boschi a una parete rocciosa bagnata da una piccola cascata, il tema ricorrente di tutti gli scatti è l’amore della coppia.