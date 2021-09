Michael Fassbender e Alicia Vikander hanno avuto il loro primo figlio, ma ancora non si sa nome, data di nascita e sesso.

È arrivata la conferma a una notizia che era stata spettegolata parecchio in passato: Michael Fassbender e Alicia Vikander sono diventati genitori per la prima volta.

La coppia si unì in matrimonio nel 2017 in una fattoria di Ibiza, e avevano fatto del riserbo la loro regola: poche apparizioni in pubblico, poche interviste concesse, gossip e indiscrezioni ridotte al minimo.

I neo genitori hanno preferito non svelare la data di nascita, il sesso e nemmeno il nome del bebé, ma Alicia Vikander ha comunque lasciato qualche confessione a People.

“Ora ho una comprensione più totale della vita”, ha spiegato l’attrice. “È una cosa molto bella e ovviamente darà molto al mio lavoro in futuro”.