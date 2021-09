Primo Reggiani e Federica Pacchiarotti sono diventati genitori: l’annuncio arriva attraverso un post di Instagram.

Fiocco azzurro per Primo Reggiani e Federica Pacchiarotti, che il 1 settembre sono diventati genitori del piccolo Romeo, loro primogenito.

La conferma arriva dal profilo Instagram di lei, tramite un post che ritrae i due innamorati in momenti teneri.

La coppia aveva già reso pubblica la gravidanza sempre tramite un post di Instagram, che ritraeva la Pacchiarotti con un bel pancione. All’epoca, il cuore azzurro in didascalia aveva fatto partire speculazioni sul sesso del bambino, che non era ancora stato svelato. L’azzurro tradizionalmente si associa ai maschietti, ma in mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte della coppia l’ipotesi era rimasta né confermata né smentita.

La didascalia che annuncia la nascita di Romeo, invece, non lascia dubbi: “1/19/2021, È nato l’amore della nostra vita”, scrive Federica Pacchiarotti. “Benvenuto Romeo”.

Il tutto incorniciato da cuoricini azzurri, che sembrano confermare le ipotesi di quest’estate.