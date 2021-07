L’attore è in attesa di diventare papà del suo primo figlio, in molti attendono di conoscere il sesso del bambino e forse un indizio su Instagram lo rivela

Primo Reggiani e Federica Pacchiarotti aspettano un bambino. La notizia viene annunciata tramite una foto su Instagram del profilo di lei con un bellissimo pancione e un sorriso luminoso. Ad oggi festeggiano sette mesi di gravidanza ma la coppia non ha ancora annunciato il sesso del bambino.

Primo Reggiani diventa papà per la prima volta

Da qualche tempo erano stati avvistati dai paparazzi in giro per Roma ma non avevano dato ancora conferma. Poi la rivelazione sui social; Federica Pacchiarotti ha pubblicato una foto su Instagram in cui annuncia di essere in dolce attesa di 6 mesi. Reggiani preferisce mantenere riserbo e non pubblica nulla sui social. L’attore diventerà padre per la prima volta ma rimane un mistero il sesso del bambino anche se un cuore blu accompagna la foto di lei, che farebbe pensare a un maschio. Ovviamente, non si hanno certezze sulla questione ne dichiarazioni ufficiali degli interessati.