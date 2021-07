Il cantante napoletano si è contraddistinto anche per il suo colorato ed eccentrico smalto alle unghie, a un fan spiega cosa rappresenta

Il cantante della hit estiva Loca, Aka7even, sta andando alla grande e si è da pochi giorni esibito in occasione del suo primo concerto. Uno dei suoi tratti distintivi e sicuramente l’uso dello smalto sulle unghie che ha incuriosito da sempre il web. Un fan gli pone la domanda su Instagram e il cantante svela le ragioni.

Aka7even spiega sui social perchè utilizza lo smalto alle unghie: le dichiarazioni del cantante

In un alcune stories su Instagram il cantante rivelazione di Amici, Aka7even, si sbottona su alcune scelte personali. Un fan gli chiede perchè utilizza lo smalto per le unghie, curiosità che è stata spesso sollevata sui social dai tempi in cui il cantante napoletano sedeva sui banchi della scuola. La risposa di Aka è breve ma molto più significativa di quello che si pensi: “Amo l’arte, sotto ogni forma. I disegni che ho sul corpo, li sento sulle dita. Sono forme di comunicazione che uso sotto forma di arte”.