Diletta e Can non si riposano neanche in vacanza e si tengono in allenamento insieme tra yoga, corse e cyclette

La coppia più bella e chiacchierata del momento non si riposa neanche in vacanza. Nel loro hotel di lusso Diletta Leotta e Can Yaman si tengono in allenamento insieme. Tra yoga, corsa e cyclette in piscina i due non si godono solo relax.

L’allenamento di Diletta e di Can Yaman tiene impegnati i social

Mentre la bella Diletta posta una foto dei suoi esercizi di yoga svolti a bordo piscina del lussuoso Hotel Abi D’Oru, l’allenamento di Can Yaman sul prato fa impazzire letteralmente il web. Il sex symbol si mostra in allenamenti intensivi con corsa ed esercizi muscolari ad hoc. Anche in piscina, l’attore arabo non perde tempo a crogiolarsi e si dedicata alla cyclette. Insomma, una vacanza in relax ma non del tutto considerando che Can Yaman si sta preparando alle riprese del ramake di Sandokan, in cui sarà attore protagonista.