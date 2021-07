Giulia De Lellis ha posto delle domande alle sue fan che hanno a che fare con la gravidanza, il web sospetta che l’influencer sia in dolce attesa

In queste ora Giulia De Lellis avrebbe fatto alcune domande alle sue fan che hanno fatto insospettire il web. L’influencer sembrava essere molto curiosa su un farmaco che può dare problemi in gravidanza e questo ha fatto scattare il sospetto che possa essere in dolce attesa.

Giulia De Lellis e le domande che hanno messo in allarme il web

Le domande che Giulia pone alle sue fan riguardano un farmaco che avrebbero prescritto ad una sua amica che è in gravidanza e che le avrebbe dato dei problemi. Il farmaco in questione è per problemi di dermatiti e acne e proprio per questo, il web ha ipotizzato che in realtà questa amica servisse solo per nascondere la sua gravidanza. Al momento Giulia De Lellis non ha comunque fatto alcuna dichiarazione in merito e queste rimangono solo supposizioni.