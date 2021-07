I due protagonisti del trono over di Uomini e Donne postano una foto e arrivano commenti al veleno su Instagram

Dopo il percorso a Uomini e Donne al termine del quale sono usciti divisi, Luca ed Elisabetta sembrano essere più innamorati che mai e sui social condividono foto felici e spensierati. L’ultima foto postatata da Elisabetta, però, ha generato più di un commento negativo in cui si accusa la coppia di aver finto nel dating show e di aver preso in giro tutti per visiilità.

Elisabetta Simone e Luca Cenelli al centro della polemica:” Avete preso in giro tutti”

Il percorso a Uomini e Donne tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli è stato a dir poco travagliato. La loro frequentazione termina a causa del fatto che il bel Luca non riesce a provare dei sentimenti forti per Elisabetta. Colpo di scena però i due sembrano tornare insieme più innamorati che mai fuori dallo studio e si godono le vacanze. Non a tutti però il loro amore è andato a genio, parte del pubblico pensa che i due abbiano preso in giro il programma e che abbiano finto.

Un duro commento le cui parole hanno fatto davvero alterare Elisabetta anche per il tono decisamente colorito del messaggio: ”Avete preso in giro tutta la redazione di Uomini e Donne e ora fate gli innamorati persi…”

Il post continua con allusioni sessuali tra i due e la risposta della bella dama non tarda ad arrivare:”Sei pregata di evitare di scrivere queste idiozie sulla mia pagina… non tollero né maleducazione né la mancanza di rispetto. L’ho detto mille volte e lo continuo a ripetere!! Siete così acidi che fate tanta ma tanta tristezza! Oltre a questo commento ne sono arrivati altri che, seppur con modi diversi sostengono lo stesso pensiero.“