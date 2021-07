Il cantante e cantautore Deddy annuncia su Instagram che il suo brano di maggior successo è stato classificato singolo di platino

Con la sua solita umiltà e dolcezza il cantautore Dennis Rizzi, in arte Deddy, annuncia su Instagram un altro grande traguardo per condividerlo con i fan e ringraziarli per averlo sostenuto. Il suo percorso ad Amici è ormai terminato ma la carriera del giovane cantante continua tra concerti e traguardi importanti.

“Il Cielo Contromano” è classificato singolo di platino: la foto su Instagram

Deddy ha conquistato la scuola di Amici arrivando in finale nell’edizione 2020/2021 e il suo brano Il Cielo Contromano ha guadagnato subito il consenso del pubblico. A quanto sembra, il suo singolo ha collezionato nel corso di questi mesi sempre più ascolti arrivando ad ottenere l’ambito risultato di singolo di platino. Un traguardo sicuramente importante che il giovane cantante non manca di condividere su Instagram ringraziando i fan:” Questo cuore è per voi! Ancora una volta mi sorprendete… Oggi “Il Cielo Contromano” è certificato singolo platino! Non servono parole per dirvi quanto sono felice! Grazie!”

Il primo concerto di Deddy: tanta emozione e adrenalina sul palco

Tre giorni fa Deddy ha affrontato il suo primo concerto live che si è svolto a Castles of Bellinzona, andato egregiamente. Sui social il cantante racconta l’emozione di quegli istanti e l’ansia di quel palco dichiarando a mente lucida:”Ci penso, guardo le foto, i video e mi sembra impossibile: vedermi su quel palco di fronte a voi, a cantare me stesso racchiuso nelle nostre canzoni, farlo insieme, tutti uniti tra note ed emozioni.“