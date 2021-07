A distanza di quasi 10 anni dalla sua liaison con Elisabetta Canalis, George Clooney ha svelato dei retroscena sul loro rapporto.

Dal 2009 al 2011 George Clooney ha vissuto un’intensa storia d’amore con l’ex velina Elisabetta Canalis, con cui la liaison è naufragata in un nulla di fatto senza che i due svelassero mai i motivi che li hanno portati alla separazione. In una recente intervista riportata dal Corriere della Sera l’attore ha confessato dei dettagli inediti sul suo rapporto con la showgirl e sui motivi che l’avrebbero spinto a legarsi a lei: “Elisabetta Canalis non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita“, ha dichiarato l’attore.

Elisabetta Canalis e George Clooney: la storia d’amore

Per circa 2 anni la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e George Clooney ha tenuto i fan di tutto il mondo col fiato sospeso, e in molti hanno creduto che prima o poi i due sarebbero convolati a nozze. Inspiegabilmente la liaison si è conclusa in un nulla di fatto, e oggi i due hanno preso strade separate.

Ciononostante il celebre attore ha manifestato sempre la sua stima verso l’ex velina sarda, mentre lei ha sempre preferito mantenere il massimo silenzio sulla questione. “Non stiamo più insieme. È molto difficile e molto personale, per questo speriamo che venga rispettata la nostra privacy”, avevano fatto sapere i due con un comunicato ufficiale in seguito alla rottura.

La loro vita privata

Dopo la rottura da George Clooney Elisabetta Canalis ha ritrovato la serenità al fianco del chirurgo americano Brian Perri, con cui ha avuto sua figlia Skyler Eva. Clooney dal canto suo è convolato a nozze con l’avvocatessa Amal Alamuddin, da cui ha avuto i suoi due figli gemelli Alexander ed Ella.