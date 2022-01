In natura, esistono varie specie di animali e tra questi ci sono gli animali senza artigli. Scopriamo quali sono i più noti e come riescono a difendersi.

Gli animali senza artigli si distinguono da tutti gli altri per l’assenza di artigli con i quali combattere o difendersi.

Si tratta per lo più di animali erbivori ma non solo.

Scopriamo quindi quali sono quelli più noti e come fanno a vivere nonostante questa importante mancanza.

Quali sono gli animali senza artigli

La maggior parte degli animali privi di artigli sono solitamente erbivori. Si tratta quindi dei classici animali da fattoria tra i quali rientrano i bovini, i suini, gli equini e gli ovini.

rana

Mangiando l’erba, infatti, si tratta di specie che non hanno bisogno degli artigli per potersi procurare il cibo.

Quanto al difendersi sono invece muniti per la maggior parte di zoccoli (basti pensare a mucche o cavalli) mentre alcuni hanno due unghie molto forti al posto degli stessi. Una piccola eccezione sono gli elefanti e animali a loro simili che hanno proboscide e zanne.

Oltre agli erbivori ci sono poi altri animali come le rane, i pesci, i molluschi, gli insetti, le balene, etc…

Anche per loro come nel caso degli erbivori, valgono le stesse regole visto che in assenza degli artigli hanno comunque altri sistemi di difesa più o meno adatti al contesto in cui si muovono di solito.

Animali senza artigli e pericolosi

Sebbene gli artigli siano indubbiamente un’importante arma di difesa, in natura ci sono animali che pur non avendone sono particolarmente noti per essere pericolosi.

Basti pensare alla medusa che ha dei pungiglioni velenosi o ai serpenti che con un morso possono uccidere una persona in pochi minuti. E tutto senza dimenticare le api che sono munite di un pungiglione che gli consente di colpire chiunque le attacchi.

Tra i tanti, non va poi dimenticato il bufalo nero che quando si sente minacciato può diventare particolarmente pericoloso, attaccando sia altri animali che persone. Non per niente è famoso per la capacità di arrivare ad ucciderne circa 200 l’anno.

La natura, offre quindi ad ogni animale degli strumenti adatti a sopravvivere nel proprio habitat. E in questo caso, gli animali privi di artigli ne sono un ottimo esempio.

