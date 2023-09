Il significato della canzone Angelo di Francesco Renga: quello che c’è da sapere sul testo del brano dedicato alla figlia Jolanda.

Tra le canzoni più famose della carriera da solista di Francesco Renga, per certi versi il suo primo vero grande successo dopo l’uscita dai Timoria, un posto speciale nel suo cuore lo occupa sicuramente Angelo. Non solo perché è stato il brano della sua consacrazione nel mondo del pop italiano, ma anche perché a livello di significato questo pezzo è senza ombra di dubbio uno di quelli di maggior valore della sua storia.

A questa canzone è legato il ricordo della sua prima e finora unica vittoria al Festival di Sanremo, ma anche i momenti più intensi della nascita della sua amata primogenita, la figlia Jolanda, nata dall’amore con la sua ex partner, Ambra Angiolini. Ma è lei l’angelo di cui si parla nel titolo? Scopriamolo insieme.

Angelo di Francesco Renga: il significato della canzone

Nel momento in cui uscì Angelo, Renga godeva già di una certa fama. Con i Timoria di Omar Pedrini aveva partecipato a Sanremo, non tra i Big, nel 1991, ottenendo anche il premio della Critica. Da solista aveva fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston nel 2002. Fu solo nel 2005 però che ottenne il successo, nella cinquantacinquesima edizione della kermesse, proprio grazie a questa emozionante ballata.

Jolanda Renga Ambra Angiolini Leonardo Renga

Scritta per la figlia Jolanda, nata dalla relazione con Ambra solo un anno prima rispetto al Festival, con l’aiuto dell’autore Maurizio Zappatini, venne inserita in un’edizione ampliata dell’album Camere con vista. La dedica è palese fin dai primi versi, anche se l’artista non si rivolge direttamente alla bambina, bensì a una figura celeste cui sembra voler affidare proprio la vita dell’amata figlia, inconsapevole della cattiveria del mondo.

“Angelo, prenditi cura di lei.

Lei non sa vedere al di là di quello che dà.

L’ingenuità

è parte di lei,

che è parte di me.”

Una dolcissima preghiera che però non è rivolta a un angelo qualunque. Nella mente dell’artista c’è infatti una persona vera e propria, una persona speciale che dà il volto all’entità che avrà il compito di custodire Jolanda. Di chi si tratta? Lo ha spiegato lo stesso cantautore bresciano in un’intervista: “Il mio ‘angelo’ quando ho bisogno di sostegno e protezione è il volto di mia madre. Quando ho scritto quella canzone, pensavo a lei e nasceva la mia prima figlia“.

La vera protagonista del brano è dunque la madre di Francesco, scomparsa prematuramente, un punto di riferimento nella sua vita e anche l’unica donna a cui davvero affiderebbe la salute di Jolanda, oltre ovviamente a mamma Ambra.

Di seguito il video ufficiale di Angelo:

Angelo di Francesco Renga: il testo della canzone

Notte fonda

Senza luna

E un silenzio che mi consuma

Il tempo passa in fretta

E tutto se ne va…

