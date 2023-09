Come risparmiare sui voli? Basta comprare i biglietti nel giorno, nell’orario e nel mese adatto: ecco quando farlo.

Viaggiare low cost è possibile, basta avere qualche accortezza durante l’acquisto dei biglietti aerei. Comprandoli nel giorno, nell’orario e nel mese adatto ci si può concedere una vacanza da sogno senza sborsare cifre consistenti: vediamo come risparmiare sui voli.

Come risparmiare sui voli: ecco il giorno perfetto per comprare i biglietti

Se avete in programma un bel viaggio, sappiate che ci sono ‘trucchi’ che permettono di risparmiare sui voli. Prima di vedere come fare, occorre fare una precisazione. Un tempo si riusciva a spendere meno sull’acquisto dei biglietti programmando la vacanza con un certo anticipo (a volte anche troppo), mentre oggi non è più così. Stando a quanto sostengono gli esperti ci sono tre fattori fondamentali che consentono di non sborsare un occhio della testa per i tickets: l’ora, il giorno e il mese in cui si cercano online.

Pertanto, per risparmiare sui voli è fondamentale riuscire a far combaciare alla perfezione, l’ora, il giorno e il mese giusti. Secondo un’analisi condotta da Jetcost.it sui dati raccolti dal proprio database sul prezzo medio di voli con partenza e arrivo in Italia, si spende meno il martedì. Andando avanti con i giorni, il costo dei tickets sarà sempre più alto. Questo significa che è consigliato procedere con l’acquisto tra il lunedì e il mercoledì. Come avrete facilmente intuito, il weekend è il momento peggiore per comprare biglietti aerei, anche perché non troverete mai promozioni o offerte allettanti, a meno che non sia un last minute.

Biglietti aerei: orari e mesi migliori per risparmiare

Appurato che per risparmiare sui voli bisogna acquistare i biglietti tra il lunedì e il mercoledì, preferibilmente il martedì, vediamo a che ora è consigliato fare il pagamento. Gli orari notturni sono migliori, soprattutto alle 2 di notte, mentre quelli peggiori sono intorno alla pausa pranzo, tra le 12:00 e le 14:00. In ogni modo, la fascia oraria su cui dovete puntare è tra le 20:00 e le 8:00.

Per quanto riguarda i mesi, quelli più indicati per una vacanza low cost sono gennaio e febbraio, periodo in cui c’è un crollo dei viaggi perché successivo alle ferie natalizie. Risultano convenienti anche marzo e settembre. A grandi linee, sappiate che i momenti migliori per concedersi una fuga sono quelli successivi ai classici esodi di massa.

Dopo aver visto come risparmiare sui biglietti dei voli, ci sono altri consigli che dovete tenere bene a mente: controllate costantemente i siti che confrontano i prezzi delle compagnie, pianificate il viaggio almeno 2 settimane prima della partenza, scegliete aeroporti diversi tra arrivo e partenza, preferite gli scali, optate per compagnie diverse per arrivo e partenza e fate le vostre ricerche online con la modalità in incognito.