Anche nel mese di settembre 2023 gli occhi saranno puntati al cielo per la luna piena del raccolto: ecco quando e come vederla.

Una nuova superluna è pronta ad illuminare il cielo. Si tratta della luna piena del raccolto, quella di settembre 2023. Appassionati e non possono gioire, visto che il satellite sarà più grande e luminoso per più giorni: vediamo quando e come vederlo.

Settembre 2023: occhi al cielo per la luna piena del raccolto

Gli amanti di astronomia e non sono in gran fermento per la luna piena di settembre 2023. Si chiama luna del raccolto ed è quella più vicina all’equinozio d’autunno, che nell’emisfero boreale ha luogo a settembre – in Italia alle ore 5:50 del 23 settembre – mentre in quello australe a marzo o in aprile.

La luna piena del raccolto si mostrerà il prossimo 29 settembre, quando il satellite si troverà nella costellazione dei Pesci. Avrà un bellissimo colore arancione o rosso, sulle tonalità dell’oro. Questa colorazione particolare è data dalle onde luminose blu che si disperdono nell’atmosfera, lasciando passare un numero più alto di onde rosse.

Secondo Fred Espenak, ex astrofisico della NASA, anche la luna piena di settembre è una Superluna. Questo perché si verifica vicino al perigeo e appare più grande e luminosa rispetto alle lune considerate normali. E’ bene sottolineare, però, che questa classificazione non è riconosciuta dall’astrologo che ha coniato il termine Superluna, ossia Richard Nolle.

Luna piena del raccolto: come e a che ora vederla?

La luna piena si avrà il 29 settembre, alle 09:57 nel fuso orario Greenwich Mean Time (GMT), che in Italia corrisponde alle ore 11:57. Quanti alzeranno gli occhi al cielo avranno modo di vederla rotonda e luminosa anche il giorno prima e quello dopo. Pertanto, il satellite apparirà più grande e splendente dal 28 al 30 settembre.