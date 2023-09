Vi proponiamo una selezione di poesie da dedicare ai nonni, componimenti per ringraziarli del loro infinito affetto, nonché della pazienza.

Sono diverse le poesie che si possono dedicare ai nonni, per ringraziarli di tutto il tempo che trascorrono con i bambini, riservando loro un affetto infinito e altrettanta pazienza. Vi proponiamo cinque componimenti bellissimi, profondi, perfetti per la nonna e il nonno.

Le più belle poesie da dedicare ai nonni

I nonni, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Pronti a tornare bambini pur di far felici i nipotini, sono fondamentali nella vita dei piccini, ma anche in quella dei grandi. Da sempre, la nonna e il nonno rappresentano il porto sicuro, il nido dove coccole e abbracci abbondano. Qualche volta ci sono anche ramanzine infinite, ma nessuna discussione si conclude senza un sorriso. E’ per questo che i nonni vanno omaggiati, anche ogni giorno, magari attingendo da poesie ad hoc che esprimono al meglio affetto e infinita riconoscenza. Vi proponiamo cinque componimenti bellissimi che potete dedicare loro.

La nonna di Giovanni Pascoli

Tra tutti quei riccioli al vento,

tra tutti quei biondi corimbi,

sembrava, quel capo d’argento,

dicesse col tremito, bimbi,

sì… piccoli, sì…

E i bimbi cercavano in festa,

talora, con grido giulivo,

le tremule mani e la testa

che avevano solo di vivo

quel povero sì.

Sì, solo; sì, sempre, dal canto

del fuoco, dall’umile trono;

sì, per ogni scoppio di pianto,

per ogni preghiera: perdono,

sì… voglio, sì… sì!

Sì, pure al lettino del bimbo

malato… La Morte guardava,

La Morte presente in un nimbo…

La tremula testa dell’ava

diceva sì! sì!

Sì, sempre; sì, solo; le notti

lunghissime, altissime! Nera

moveva, ai lamenti interrotti,

la Morte da un angolo… C’era

quel tremulo sì,

quel sì, presso il letto… E sì, prese

la nonna, la prese, lasciandole

vivere il bimbo. Si tese

quel capo in un brivido blando,

nell’ultimo sì.

Alla nonna di Gabriele D’Annunzio

D’inverno ti mettevi una cuffietta

coi nastri bianchi come il tuo visino,

e facevi ogni sera la calzetta,

seduta al lume accanto al tavolino.

lo imparavo la Storia Sacra in fretta

e poi m’accoccolavo a te vicino,

per sentir narrar la favoletta

del Drago azzurro e del Guerrin Meschino.

E quando il sonno proprio mi vincea

m’accompagnavi fino alla mia stanza,

e m’addormivi al suono dei tuoi baci.

Allora agli occhi chiusi m’arridea

in mezzo ai fiori, una gioconda danza

di fantasime splendide e fugaci.

La nonna di Luisa Nason

La nonna è come un albero d’argento

che la neve ripara e muove il vento.

Dice “NO” con la testa e “SI” col cuore;

sta presso il fuoco e prega tutte l’ore.

Quando la mamma sgrida, lei perdona:

chi sa perché la nonna è così buona!

I nonni di Alex Haley

Nessuno può fare per i bambini

quel che fanno i nonni:

essi spargono polvere di stelle

sulla vita dei più piccoli.

L’onestà de mi’ nonna di Trilussa

Quanno che nonna mia pijò marito

nun fece mica come tante e tante

che doppo un po’ se troveno l’amante…

Lei, in cinquant’anni, nu’ l’ha mai tradito!

Dice che un giorno un vecchio impreciuttito

che je voleva fa’ lo spasimante

je disse: – V’arigalo ‘sto brillante

se venite a pijavvelo in un sito. –

Un’antra, ar posto suo, come succede,

j’avrebbe detto subbito: – So’ pronta.

Ma nonna, ch’era onesta, nun ciagnede;

anzi je disse: – Stattene lontano… –

Tanto ch’adesso, quanno l’aricconta,

ancora ce se mozzica le mano!