Secondo le indiscrezioni Angelina Jolie e il cantante The Weeknd si starebbero frequentando da alcuni mesi.

Sono stati paparazzati in un lussuoso ristorante di Santa Monica dove si sarebbero intrattenuti a cena per alcune ore. Sembra quindi che Angelina Jolie abbia trovato un nuovo amore e abbia dimenticato la tormentata storia con l’ex marito Brad Pitt.

Secondo quanto testimoniano i recenti avvistamenti, l’attrice starebbe intrattenendo una relazione con il cantante trentenne The Weeknd, al secolo Abel Makkonen Tesfaye. L’uomo sarebbe l’ex fidanzato di Bella Hadid.

Angelina e The Weeknd sarebbe stati fotografati insieme già a inizio giugno, poi di nuovo in occasione di un concerto a Los Angeles insieme alle figlie di lei, e infine pochi giorni fa a Santa Monica. I paparazzi li stanno inseguendo ovunque: c’è chi già parla di fidanzamento, altri – più cauti -affermano che i due si stiano frequentando per questioni lavorative.

Sarà l’inizio di un nuovo amore Angelina? Dopo il turbolento divorzio da Brad Pitt e gli strascichi dei dolorosi interventi subiti, come la mastectomia, ci auguriamo di sì. Che sia un nuovo inizio sereno, l’inizio di una nuova love story forse finalmente a lieto fine.