La decisione del colosso social avrebbe molto sorpreso i diretti interessati, Martina e Tommaso. Il contenuto incriminato era infatti una coreografia di danza.

Martina Miliddi e Tommaso Stanzani, ex allievi della scuola di Amici, sarebbero stati censurati da Instagram per aver postato una coreografia di danza. Il contenuto in oggetto sarebbe una coreografia sulle note di Woman di Doja Cat.

Il video è certamente molto sensuale, ma niente affatto volgare né sconvolgente. Tuttavia non sembra essere piaciuto a Instagram, o più che altro a qualche utente, dato che il video è stato rimosso dal profilo di Martina ma non da quello di Tommaso. Instagram lo avrebbe rimosso perché “Il post non rispetta le linee guida della community”. La ragione sarebbe semplice, come riporta Tommaso Stanzani nelle sue stories: “Atti sessuali espliciti,” ammonisce il social network.

Martina e Tommaso si sono detti sconvolti dall’accaduto. Perché nel video non vi è nulla di volgare o esplicito, è semplicemente un balletto sensuale come tanti altri. “Deve essere stato denunciato da qualche hater,” ha osservato Tommaso Stanzani sul suo profilo. Notando per l’appunto che lo stesso identico contenuto circola ancora in rete, in particolare su Instagram.

Ecco il video: