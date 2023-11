Colpo di scena ad Amici dove un cantante ha deciso, non senza diverse riflessioni, di abbandonare la scuola e dire addio al programma.

Dopo l’ultima puntata di Amici andata in onda domenica, i ragazzi della scuola sono stati protagonisti nelle ore successive. In modo particolare lo è stato Samuspina che è stato fortemente criticato. Il giovane cantante era entrato da poco nel programma ma ha riscontrato delle difficoltà sulle cover, da lui mai provate e studiate in passato. Da qui, la decisione di abbandonare il programma.

Amici, Samuspina lascia la scuola

Maria De Filippi

Dopo aver ricevuto diverse critiche nel corso dell’ultima puntata del programma andata in onda domenica, nel daytime di Amici, Samuspina ha preso la decisione di lasciare la scuola definitivamente.

Il ragazzo è rimasto particolarmente colpito dalle difficoltà sul percorso, in modo particolare sulle cover che lui non ha mai studiato in precedenza. Anche per questa ragione, e conoscendo le dinamiche del programma, il cantante ha spiegato di aver preso la sua decisione: dire addio alla scuola.

Samuspina ha parlato quindi con Maria e, successivamente, con la sua insegnante Anna Pettinelli spiegando il proprio malessere. Anche la maestra non ha trovato modo di “consolare” l’allievo comprendendo le difficoltà ma anche dandogli atto del grande impegno.

Come conseguenza del confronto, il giovane ha scelto in autonomia di dire addio al talent. “Sei sicuro?”, gli ha chiesto la Pettinelli. “Sì, ho deciso”, ha risposto il cantante. Così, dopo aver salutato i compagni, l’allievo ha detto addio definitivamente.

Di seguito anche il post su Instagram del programma con le parole del ragazzo e la sua decisione di lasciare la scuola: