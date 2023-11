Dopo Temptation Island, Mirko Brunetti è entrato al Grande Fratello e in queste ore ha svelato un retroscena interessante.

Non solo protagonista a Temptation Island, Mirko Brunetti si sta prendendo i riflettori anche al Grande Fratello. Il ragazzo, in queste ore, ha parlato con alcuni coinquilini, e soprattutto con Beatrice Luzzi alla quale ha fatto delle confessioni, svelando anche un particolare retroscena legato al suo ingresso nel reality.

Mirko Brunetti, il retroscena sull’ingresso al GF

Alfonso Signorini

In un momento di sfogo personale con la Luzzi, Mirko ha raccontato di essere piuttosto confuso in merito alla sua situazione sentimentale. Dopo essere uscito da Temptation Islando con una tentatrice e non con la persona con cui era entrato, ora anche la seconda relazione sembra essere finita.

In tal senso, il ragazzo ha spiegato: “A me fa piacere quando una persona è netta, anzi, ognuno è giusto che esprima il suo punto di vista. Ognuno ha il suo pensiero e uno prende un po’ da tutto, almeno io sono fatto così. Io non sono confuso su quello che ho dentro io, sono più confuso sul fuori, sul perché ha avuto questo cambiamento. Tutto qua. Che lei non provi niente o altro, quello non ci credo. Era troppo forte e non ci posso credere”.

Successivamente, Brunetti ha anche aggiunto sul suo ingresso nel reality di Canale 5: “Greta? No, non l’ho chiamata per dirle che entravo al Grande Fratello. Lei l’ha scoperto sui social. Io ho chiesto di poterlo fare, però…”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda proprio l’ex volto di Temptation Island: