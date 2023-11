Insieme nella vita e negli affari. Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus hanno un’azienda insieme. Ecco di cosa si occupa.

Se in queste ore a prendersi la scena nella famiglia Totti-Blasi è stato il neo 18enne Cristian, figlio di Ilary e Francesco, va detto che anche sua sorella Chanel non è da meno. Non solo per gli auguri social al fratello, ma anche per alcune notizie curiose sul suo conto, specie in termini lavorativi. Pare, infatti, che la 16enne abbia intrapreso un’attività imprenditoriale col fidanzato Cristian Babalus…

Chanel Totti ha un’azienda con il fidanzato

Come detto, a prendersi la scena in queste ore, oltre a Cristian Totti, primogenito di Ilary e dell’ex calciatore della Roma, Francesco, è stata anche Chanel, seconda figlia dell’ormai ex coppia.

La ragazza, infatti, sempre molto attiva sui social, tra Instagram e TikTok, è balzata alla cronaca per un dettaglio notato da Today che ha sottolineato come la 16enne e il suo fidanzato Cristian Babalus facciano coppia non solo nella vita ma anche negli affari.

I due, infatti, hanno un’azienda che si chiama 2C Limited. Come è possibile vedere dal profilo ufficiale dell’azienda presente su Insragram, ad occuparsene sono appunto i due giovani ragazzi. Non è dato sapere il significato del nome dell’impresa ma è possibile che “2C” faccia riferimento alle iniziali dei rispettivi nomi.

Da quanto si legge, l’azienda si occupa della vendita di sneakers. Scarpe sportive – rigorosamente edizione limitata – da spedire in tutta Italia. “Pagamento alla consegna su Roma”, si legge nei dettagli presenti nella descrizione sui social.

Insomma, al netto di qualche critica di troppo che la ragazza spesso ha ricevuto, va detto che la voglia di mettersi in gioco non le manca. Vedremo se la giovane Chanel avrà un futuro da imprenditrice…

Di seguito anche un post Instagram con i due ragazzi, fidanzati e soci: