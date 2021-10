È da poco terminata un’latra puntata della nuova edizione di Amici, che ha visto gli allievi della scuola di canto giudicati da Ermal Meta. Flaza, nel frattempo, continua a essere sospesa.

L’appuntamento domenicale con Amici 21 si apre con la convocazione di Flaza al centro dello studio. “Vuoi fare davvero questo mestiere? Dimostralo!” le ha imposto Lorella Cuccarini, invitandola a riflettere su queste parole e a tornare in casetta. Per la cantante di Fregene, dunque, la maglia continua a essere sospesa.

Gli altri allievi della scuola di canto di Amici, invece, hanno dovuto esibirsi di fronte a Ermal Meta, in veste straordinaria di giudice. I ragazzi potevano scegliere da una lista di brani scelti appunto dall’ospite, e avevano la libertà di modificarli scrivendoci su o interpretarli normalmente. La prima a cimentarsi nella prova è stata Nicol, che ha scritto su A Te di Jovanotti convincendo Meta, che le ha concesso un 7+. Lo stesso brano è stato scelto anche da LDA, che però ha preferito interpretarlo senza alcuna modifica. Il suo coach Rudy Zerbi non è stato molto entusiasta della scelta, così come l’ospite: “Meglio una tua imperfezione che una perfezione altrui” ha spiegato Ermal, assegnandogli un 5 e mezzo. La sua maglia, ciononostante, è stata riconfermata.

Breve intermezzo di ballo dove Mattia si è esibito in una coreografia di coppia con Carola, che ha portato a una breve discussione tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano che fortunatamente si è conclusa con la conferma della maglia. Le discussioni tra i due sono continuate per tutta la puntata, e in particolare in seguito alla coreografia di Serena, allieva di Todaro. Maria De Filippi ha letto all’allieva una lettera della Celentano che sottolineava le sue lacune fisiche, ma Todaro non ha dubbi: la maglia è confermata. Performance completamente positive, invece, per Cristian che ha replicato una coreografia di Giulia Stabile.

Tornando tra i cantanti, invece, Albe ha cantato Mi Fai Impazzire di Blanco, senza però impressionare Ermal Meta: 6- è il suo voto. Alex, invece, ha scelto Before You Go portandosi a casa un 7 e mezzo. Buona valutazione anche per Rea, che si aggiudica un 7- con la sua interpretazione personale di Another Love. Per Luigi, invece, arriva un 6 pieno grazie alla scioltezza dimostrata mentre cantava la sua versione modificata di A Mano A Mano.

Alessandra Celenteno, nel frattempo, ha fatto esibire Dario e Sebastian: “Una cattiveria della maestra, ma te la sei giocata bene”, ha commentato Veronica Peparini. Coreografia sulle punte per Carola, invece, che ha convinto tutti i giudici con la sua tecnica. Dopodiché sfida tra Guido Domenico, talento individuato dalla Celentano, e Mattias, con giudice Kledi Kadiu, che ha preferito la performance della new entry.

Prova piuttosto controversa, invece, per Giacomo, che ha scelto di cantare Non mi Basti Mai ma è rimasto senza voto: Ermal Meta ha preferito non giudicarlo perché l’allievo aveva pianto fino a poco prima. Successivamente, Rudy Zerbi lo ha rimproverato di non aver “divorato” un libro che gli era stato dato per ampliare il suo vocabolario. Tommaso, infine, ha cantato Before You Go con due strofe rivisitate: uno sforzo che purtroppo non ha impressionato Ermal, che gli ha fato 5.