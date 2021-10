Le Iene hanno recentemente svelato l’identità della nuova conduttrice che affiancherà Nicola Savino e la Gialappa’s Band nel corso della puntata di martedì 19 ottobre alle ore 21:20.

Martedì si avvicina, e con esso ritorna l’appuntamento fisso con Le Iene, che andranno in onda a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Oltre alle numerose indagini, inchieste e scherzi che gli appassionati del programma hanno ormai imparato ad amare, il format targato Mediaset quest’anno ha portato con sé alcune novità. Una su tutte riguarda la rotazione delle conduttrici che si andranno ad affiancare al sempre presente Nicola Savino e all’intramontabile Gialappa’s Band. “Le meglio ragazze in circolazione” le avevano definite gli stessi membri dello staff de Le Iene nel corso del teasing estivo, quando sul profilo Instagram del programma apparirono le sagome delle future conduttrici invitando il pubblico a indovinare di chi si trattasse.

Ebbene, l’annuncio della conduttrice per la puntata di domani questa volta arriva direttamente al profilo Twitter del programma, e si tratta di un volto ben noto al pubblico italiano: Elisabetta Canalis! E ora, per sapere in anteprima cosa tratteranno nel corso della puntata del 19 ottobre, non ci resta che attendere le anticipazioni, che pubblicheremo prontamente non appena saranno trapelate.