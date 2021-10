Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone a partire dalle ore 14 su Rai 1, questo pomeriggio non andrà in onda a causa dello Speciale TG 1 sulle elezioni amministrative.

Questo pomeriggio niente consueto appuntamento dalle 14 su Rai 1 con Serena Bortone e il suo programma Oggi è un altro giorno, che racconta come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai racconti e dalle testimonianze delle persone celebri, e non solo, per capire e conoscere la realtà odierna. La comunicazione arriva direttamente dall’account di Twitter ufficiale del programma, che attraverso un post (o meglio, per usare il “gergo tecnico” corretto, un tweet) informa i suoi telespettatori più appassionati e fedeli del cambio di palinsesto.

Il motivo è molto semplice, e non c’è nulla di cui preoccuparsi: semplicemente, lo spazio normalmente dedicato a Oggi è un altro giorno sarà occupato da un’edizione Speciale del TG 1 che si occuperà di trattare le novità riguardanti le elezioni amministrative. Come lo stesso tweet comunica, infatti, l’appuntamento con Serena Bortone tornerà a seguire la programmazione usuale (che ricordiamo essere dalle 14 alle 14:55 su Rai 1) già a partire da domani, martedì 19 ottobre.