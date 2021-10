Nella puntata di domani martedì 19 ottobre, le Iene torneranno all’attacco con tantissimi servizi di cronaca e attualità.

Tantissimi reportage bollono in pentola per la puntata di domani sera delle Iene, in onda in prima serata su Italia 1. Lo show continua la sua indefessa attività di inchiesta con molti servizi di stretta attualità. Al timone della terza puntata ci sarà Nicola Savino affiancato dall’ex velina Elisabetta Canalis.

Ma vediamo meglio in servizi che andranno in onda nella puntata di martedì 19 ottobre.

Caso Pierpaolo Sileri

Le Iene tornano a indagare sul caso del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che tra il 2018 e il 2019, da medico dipendente pubblico, ha svolto attività professionali in una struttura privata della Regione Lazio. Ai microfoni delle Iene, l’11 maggio scorso, Sileri aveva ribadito che la sua era stata un’attività gratuita di “insegnamento e tutoraggio”. Ora le Iene riprendono le indagini, dopo che il caso è stato rinviato all’Ordine dei Medici di Roma.

La baraccopoli di Messina

Il reportage di Giulio Golia sarà invece dedicato alla baraccopoli di Messina, considerata tra le più grandi al mondo che oggi ospita più di diecimila persone. Golia fa notare che nel mondo occidentale non c’è nessun precedente paragonabile a questo; per trovare le favelas bisogna andare in America Latina o in Africa. Proprio in questi giorni è stato ordinato lo sbaraccamento della zona, sotto la guida del Ministro Mara Carfagna.

Green Pass e lavoratori stagionali

La Iena Alice Martinelli racconta quanto sta accadendo nelle aziende agricole italiane, in seguito all’obbligo di Green Pass. Pare che 100 mila lavoratori stagionali non avendo la certificazione verde, abbiamo deciso di andarsene creando problemi di esportazione e approviggionamento.

Le interviste esclusive

A raccontarsi in esclusiva alle Iene domani saranno la cantante Francesca Michielin, in occasione dell’uscita del nuovo singolo, e Brian Perry, marito di Elisabetta Canalis co-conduttrice della puntata. Francesca Michielin lascerà dichiarazioni sulla sua vita privata, mentre il chirurgo americano parlerà della sua vita di coppia con l’ex velina.