Domenica In: Amadeus condivide le anticipazioni e l’entusiasmo per la nuova edizione del Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo 2024 si prepara a stupire ancora una volta, con Amadeus al timone per il quinto anno consecutivo. La vigilia dell’evento è stata segnata da un collegamento televisivo unico nel suo genere a Domenica In, dove Amadeus ha dialogato con Mara Venier.

L’atmosfera si è rapidamente trasformata in un teatro dell’assurdo con l’arrivo di Fiorello in versione Batman, seguito da Fabrizio Biggio nelle vesti di Wonder woman, a dimostrazione che l’imprevedibilità sarà uno degli ingredienti principali di questa edizione.

Domenica In: l’anteprima da Sanremo con Amadeus

“Quest’anno, tutte le canzoni verranno ascoltate nella prima serata: sono 30 canzoni una più bella dell’altra, sarà difficile comporre la top five che si giocherà la vittoria. Sarà veramente molto difficile scegliere,” ha detto Amadeus, delineando una competizione accesa fin dall’inizio.

Amadeus

Il Festival, che ha visto momenti indimenticabili come l’edizione del 2021, durante la pandemia, promette di essere un trionfo di musica, emozioni e, come sempre, qualche sorpresa. La presenza di ospiti internazionali eleva ulteriormente il prestigio di questa edizione di Sanremo.

Ospiti internazionali e momenti speciali

Quest’anno, Russell Crowe e John Travolta aggiungeranno un tocco di glamour hollywoodiano all’evento. “Russell Crowe in questo momento è in Australia, mi ha scritto una lettera e me l’ha fatta tradurre in italiano per dirmi che gli sarebbe piaciuto venire al Festival,” racconta Amadeus, sottolineando l’affetto che lega questi due colossi del cinema al Festival e all’Italia. L’entusiasmo di Travolta, che ha espresso il desiderio di partecipare mentre si trovava in Francia. Ciò conferma il richiamo internazionale di Sanremo, capace di attrarre stelle di calibro mondiale.

Amadeus svela inoltre un’innovazione nel programma: “Mercoledì, si esibiranno 15 cantanti. Mercoledì mattina ci sarà un sorteggio in sala stampa: saranno i giornalisti a estrarre i nomi dei cantanti che si esibiranno e che saranno presentati dai colleghi“. Questo metodo di selezione casuale aggiunge un elemento di suspense e partecipazione che coinvolge direttamente la stampa nel cuore pulsante del Festival.