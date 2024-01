Potrebbe esserci un clamoroso binomio in tv prossimamente. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino insieme dopo i rumors amorosi…

I loro nomi sono tra i più chiacchierati degli ultimi mesi e non è detto che non possano esserlo ancora a lungo anche in futuro. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino che dopo essere stati coinvolti in una serie di indiscrezioni amorosi potrebbero ritrovarsi insieme in tv alla conduzione di un importantissimo programma.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino insieme in tv?

Alessia Marcuzzi

Sono state settimane molto intense in chiave gossip per la Marcuzzi e De Martino che sono stati chiamati in causa a proposito di un presunto flirt che vedeva coinvolta anche Belen Rodriguez, presumibilmente tradita dal ballerino e conduttore.

Adesso, i due volti televisivi fanno parlare in chiave lavoro. Possibile, infatti, che “l’accoppiata” possa riapparire in un programma televisivo importantissimo, addirittura per Sanremo 2025.

L’indiscrezione arriva da Chi che ha spiegato come i due potrebbero essere scelti per la kermesse musicale.

“Il prode Ama potrebbe anche fermarsi un giro, e si farebbe il nome di Carlo Conti, quello più logico, che mette tutti d’accordo, visti anche i record d’ascolti dei suoi Festival. Conti potrebbe, in alternativa, fare il direttore artistico e lanciare sul palco un altro dei nomi del momento, Stefano De Martino, affiancato da una donna della musica, Alessia Marcuzzi”.

Al momento, va precisato, si tratta solo di una possibilità che non ha ricevuto conferme da parte dei diretti interessati e, ovviamente, neppure dalla Rai. Ovvio, però, che con l’addio di Amadeus le possibilità relativamente alla conduzione della kermesse musicale e alla direzione artistica saranno tante. De Martino-Marcuzzi, pare essere una di queste…

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice che era stata presa di mira proprio da qualche utente in merito alla presunta frequentazione con il ballerino e conduttore: