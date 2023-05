Colpo di scena all’Isola dei Famosi con Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini che hanno abbandonato il gioco.

I rumors e le indiscrezioni, poi la conferma della stessa Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato il gioco. A dirlo, come detto, la produzione del reality che ha confermato nel corso dell’ultimo daytime andato in onda e poi anche sui social ufficiali l’addio della coppia.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato L’Isola dei Famosi

A sorpresa, come detto, Cecchi Paone e Antolini hanno lasciato il gioco. Nel corso del daytime odierno la conferma ufficiale. Non sono state date apparenti motivazioni ma a giocare un ruolo nella scelta di abbandonare il programma potrebbero essere state le condizioni di salute di Simone. Il compagno di Cecchi Paone, infatti, aveva abbandonato l’Isola già nelle scorse ore a causa di un calo di pressione che non gli aveva consentito di prendere parte all’ultima diretta.

Il compagno aveva palesato dubbi sul fatto di rimanere come concorrente da solo facendo intuire che, se le cose non fossero tornate come da regolamento e da contratto, avrebbe lasciato.

Detto, fatto. L’annuncio fatto dalla produzione, infatti, è stato piuttosto esplicativo. Se nella grafica del daytime è apparsa la scritta ‘Alessandro e Simone sono fuori dal gioco’, sui canali ufficiali social si legge: “Ritirato”, per il conduttore. Mentre per il compagno ‘Lascia l’Isola”.

Staremo a vedere se nel corso delle prossime ore ci saranno maggiori chiarimenti e, magari, anche dichiarazioni ufficiali da parte dei due ormai ex naufraghi.

