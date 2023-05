In vista della finale di Amici, super sopresa in studio per un allievo. La clip e poi l’incontro davvero molto emozionante.

Daytime intenso ad Amici con una sorpresa speciale per un allievo. In vista della finale dell show di Maria De Filippi, la produzione ha deciso di regalare un momento unico ai vari ragazzi e in questo caso è toccato al ballerino Mattia che con una scusa è stato chiamato in studio dove ha trovato una persona a lui molto cara…

Amici, la sorpresa in studio e lacrime per Mattia

Ad Amici è stato tempo di una bellissima sorpresa per Mattia che chiamato in studo si è trovato ad ascoltare le parole della madre in una clip in cui gli sono state mostrate alcune immagini della sua casa. Della sua cameretta e non solo.

La madre del ballerino ha parlato delle difficoltà avute in passato dal ragazzo che faceva della sua stanza un luogo “sicuro” e “protetto”. Nelle sue parole anche il periodo post infortunio nella passata edizione del programma e anche alcune su suo padre che, prima dell’inizio della trasmissione non era stato bene.

Proprio il padre ha poi completato la sorpresa presentandosi in studio e facendo scoppiare in lacrime il ragazzo. “Non ci credo che sei qui. Come stai? Ti amo. Ma hai visto che bello questo studio? Quando lo guardavamo in tv…”.

Il padre ha spiegato al figlio: “Sto bene, ancora di più ora che sei qui e sei felice. Sono orgoglioso di te. Lo sai Mattia, basta che io e te ci guardiamo e sorridiamo e ci capiamo. Se sono qui sto bene tranquillo. Ora caricati per la finale”.

Non è dato sapere cosa abbia avuto il padre ma il fatto che si sia presentato davanti a Mattia lo ha rassicurato e reso molto felice.

Di seguito anche alcuni post Instagram del programma con la sorpresa ricevuta dal ballerino:

