Grande appassionato del mondo felino, Alessandro Borghese ha tre gatti bellissimi. Scopriamo come si chiamano i suoi mici e che razza sono.

Alessandro Borghese non è soltanto uno chef stellato, ma anche un grande appassionato di animali. Possiede tre gatti bellissimi e il primo di loro ad arrivare in famiglia è l’unico ad avere un suo profilo Instagram. Scopriamo come si chiamano e che razza sono i mici del cuoco più rock della televisione.

Alessandro Borghese, i gatti: la razza e i nomi

Chef molto amato e volto televisivo diventato famoso grazie a programmi culinari, Alessandro Borghese è anche un grande appassionato di gatti. Attraverso i suoi account social, ha presentato ai fan i suoi tre gatti: Tokyo, Crystal e Savannah. Tutti di razza Exotic Shorthair, sono entrati in famiglia in tempi diversi. Il primo a mettere piede in casa è stato Tokyo, che è anche l’unico a possedere un suo profilo Instagram.

Alessandro ha raccontato che, in un primo momento, non era troppo convinto di accogliere il micio in casa. Pensava ai peli e alle conseguenze nella sua adorata cucina, ma poi ha deciso di fare questo grande regalo alla moglie Wilma e alle figlie Alexandra e Arizona. E’ così, quindi, che Tokyo è entrato nella sua esistenza, facendolo innamorare completamente.

A distanza di qualche tempo dall’arrivo del primo gatto di famiglia, Borghese ha accolto in casa altri due gatti, che ha chiamato Crystal e Savannah. Anche loro sono di razza Exotic Shorthair, ma hanno tutti e tre un manto diverso. Tokyo è arancione, Crystal è tigrata con la pancia bianca e Savannah è marrone con macchie più chiare. I tre mici fanno parte a tutti gli effetti della famiglia e sono le vere star di casa.

3 curiosità sui gatti di Alessandro Borghese

Tokyo, Crystal e Savannah Borghese vanno d’accordo, anche se Alessandro ha sottolineato che il primo gatto di casa non ha fatto i salti di gioia quando sono arrivati i suoi fratellini. Con il tempo, però, sono diventati inseparabili.

-I gatti di Alessandro Borghese, strano ma vero, fanno sport insieme al padrone: nel giardino della sua abitazione, lo chef ha posizionato alcuni tubi ‘da allenamento’.

-Le bimbe dello chef adorano i gatti, tanto che li coinvolgono spesso nei loro giochi, Barbie comprese.

-Alessandro Borghese si definisce un “collezionista di gatti“.