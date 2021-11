La piccola Madison è stata ritrovata dalla famiglia mentre correva per strada per ritornare da loro.

La storia della coniglietta Madison è diventata famosa grazie a una puntata televisiva della trasmissione C’era una volta casa, in onda su Home & Garden Tv. I protagonisti dell’episodio sono Erin e Ben Napier, una coppia felicemente sposata e che ha dato alla luce due bambine: Helen e Mae.

Quattro mesi fa la famiglia ha affrontato un momento molto difficile: il loro amato cane, che aveva ormai 12 anni, è passato a miglior vita e la coniglietta Madison è scappata via. Soprattutto la piccola Helen ha sofferto molto per la perdita dei due animali domestici. Ecco cosa raccontano i coniugi, le dichiarazioni sono riportate da Bigodino: “Abbiamo lasciato correre Madison il cortile ma è sgattaiolata fuori dalla nostra proprietà attraverso un buco nella recinzione. L’abbiamo cercata ovunque“.

Tuttavia la famiglia non ha mai perso la speranza di rivedere l’amato coniglietto, ed ecco che un giorno il loro amico Kirk si presenta alla porta di casa con Madison in braccio: “L’ho trovata a saltellare lungo la strada“. Fortunatamente, a giudicare dalla storia, sembra che Madison fosse rimasta sempre nei paraggi, nel tentativo di ritrovare la strada di casa. Non è chiaro come la coniglietta abbia potuto sopravvivere da sola tutto questo tempo, ma l’importante è che ora sta bene e si trovi di nuovo al sicuro.

Se volete saperne di più, ecco il video su Youtube