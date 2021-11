I pappagalli inseparabili sono una particolare razza di statura contenuta e con la prerogativa di essere particolarmente affettuosi. Scopriamo qualcosa di più su di loro.

I pappagalli inseparabili rientrano tra le razze di Agapornis e prendono il nome dal loro bisogno d’affetto e dall’entrare particolarmente in sintonia con loro. A riguardo, si pensa, che il loro legame sia così stretto che in mancanza dell’altro si possano ammalare di solitudine fino a morire. In ogni caso, si tratta di animaletti curiosi e vivaci che necessitano sempre delle giuste attenzioni e di una buona compagnia, anche umana.

Pappagallini inseparabili: come vivono e cosa mangiano

Il pappagallo inseparabile ha dimensioni molto ridotte, tanto da sembrare quasi un pappagallo in miniatura. Può andare infatti dai 12 ai 17 cm.

pappagalli inseparabili

La vita media è invece di circa 10-12 anni. Ma in alcuni casi possono vivere anche più a lungo.

Di indole curiosa e vivace hanno bisogno di volare per casa. La vita esclusivamente in gabbia, quindi, non è idonea. Per farli vivere al meglio occorre una gabbia grande abbastanza da consentirgli di volare in orizzontale ed una stanza ben protetta e priva di pericoli nei quali lasciarli liberi di tanto in tanto.

La loro alimentazione è quella tipica dei pappagalli, con mangimi senza coloranti, frutta e verdura e acqua sempre presente e pulita. Per star bene hanno bisogno di dormire almeno dieci ore mentre da svegli è bene predisporre all’interno della gabbia dei giochi mentali per tenerli impegnati. In genere, per i pappagalli inseparabili il prezzo si aggira intorno ai 20 euro.

Pappagalli inseparabili e comportamento

Come già accennato gli uccelli inseparabili sono così chiamati perché molto affettuosi e bisognosi di attenzione.

Tra loro tendono inoltre a sviluppare un rapporto quasi simbiotico, allisciandosi il piumaggio a vicenda e comportandosi in modo romantico, tanto da sembrare due innamorati.

Tra le razze di pappagalli sono quelli in grado di trasmettere affetto in modo davvero intenso. In cambio, necessitano di presenza e attenzioni. Cosa che sono anche soliti reclamare aumentando il volume del loro canto o producendo dei fischi per attirare l’attenzione.

Tra le razze di pappagalli questi sono quindi quella che è sempre meglio prendere in coppia al fine di non farli sentire soli durante la propria assenza.