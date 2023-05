Alba Parietti ha replicato contro gli haters che l’hanno aspramente criticata a causa delle sue pose sui social.

Alba Parietti si è mostrata con un piede su un lavandino e le labbra carnose in bella vista. La foto della showgirl a quanto pare non è piaciuta ai suoi fan e in tanti hanno colto l’occasione per criticarla aspramente. A tal proposito la conduttrice ha scritto nella didascalia la suo post:

“Ma voi, dico a voi, non avete proprio un accidenti da fare che guardare e commentare negativamente una che vi sta antipatica?”, e ancora: “Faccio questa foto solo per sentirmi chiedere perché metto sempre il piede sul lavandino… volete la risposta? Perché mi piace mettere il piede sul lavandino. Mi chiedete perché metto la bocca a c… di gallina? Perché mi piace un casino sia l’una che l’altra cosa”.

Alba Parietti: la replica agli haters

Alba Parietti ha replicato personalmente contro i leoni da tastiera che, in queste ore, l’hanno presa di mira per via delle sue pose sui social. L’opinionista tv ha concluso il suo sfogo precisando anche che simili commenti non la scalfirebbero e che anzi, a suo avviso rappresenterebbero un “problema” più per i loro autori che per lei.

“Non avete proprio un accidenti da fare che guardare e commentare negativamente una che vi sta antipatica, con un piede sul lavandino, la bocca a c**o di gallina che si fa le foto a 62 (a luglio) anni in bagno e tritarle gli zebedei? Beh il problema è molto più vostro che mio”, ha scritto nella conclusione al suo sfogo il volto tv, che da un anno ha ritrovato la felicità in amore accanto a Fabio Adami.

