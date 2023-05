L’ex Miss Italia Eleonora Pedron ha confessato che, entro la fine del 2023, conseguirà la laurea in psicologia.

Entro la fine del 2023 Eleonora Pedron conseguirà la laurea in psicologia e lei stessa ha confessato i retroscena dietro a questo importante percorso, che per lei rappresenta la chiave della felicità. La modella ed ex Miss ha svelato anche che condividerà il giorno della sua laurea con sua madre e ha confessato a Chi:

“La persona che ci tiene di più in assoluto è mia mamma. Non so come mi sentirò quel giorno, non so se vorrò lì i miei figli, i miei amici. Sono certa che sarà un momento da condividere con mia mamma, non perché io metta in secondo piano gli altri, ma proprio perché ha un significato molto importante per me, voglio farla un po’ felice, facendo felice me stessa”.

Eleonora Pedron

Eleonora Pedron: la laurea

Entro la fine del 2023 Eleonora Pedron si laureerà in psicologia e lei stessa ha confessato che in questo momento sarebbe completamente concentrata sui suoi studi. L’ex Miss ha anche parlato a Chi dei numerosi cambiamenti portati avanti nel corso della sua vita pur mantenendo alcuni punti fermi (come il rapporto con i suoi due figli, Ines Angelica e Leon).

“Ne ho vari, tra tutti, ho una relazione, spero di fiducia con i miei figli (io nel rapporto con mia madre ero molto più chiusa). Poi, ho la consapevolezza che si può scegliere e io voglio scegliere il lieto fine”, ha ammesso l’ex compagna di Max Biaggi.

