Reduce dall’esperienza ad Amici, Angelina Mango si racconta a 360° tra voglia di fare ma anche le tante paura affrontate nella sua vita.

Ha vinto la categoria canto ma è poi stata battuta nella finalissima. Parliamo di Angelina Mango, figlia d’arte del compianto artista, reduce dall’esperienza ad Amici. La ragazza si è raccontata a Vanity Fair sottolineando diversi aspetti del suo essere e la crescita fatta anche grazie al talent di Maria De Filippi.

Angelina Mango: la morte del padre e il talent Amici

Angelina Mango

Alcuni passaggi dell’intervista sono molto interessanti come la sua partecipazione al programma: “Come mai ho deciso di farlo? Il pensiero di partecipare mi era passato per la testa tante volte. Alcune etichette mi proponevano di partecipare, ma avevo paura e dicevo di no”.

Ma poi la presa di posizione un giorno: “Sapevo che a livello lavorativo sarebbe stato utile e bello, ma non credevo di poterlo reggere a livello personale. Poi, quest’estate, quando ho fatto un tour con i miei compagni, c’è stato un momento in cui mi sono sentita crollare, ero in macchina e piangevo. Pensavo di voler andare negli Stati Uniti, avevo bisogno di trovare qualcosa di concreto in tutto quello che stavo facendo. Nel momento iniziale si ha sempre la sensazione di fare dei buchi nell’acqua, e questo mi ha portato a un sacco di scleri”.

Angelina ha proseguito: “Se temevo che il mio nome pesasse troppo? Non posso dire di essermela vissuta sempre con serenità all’interno della scuola, anche se fin da piccola ho cercato di non vedere le cose che mi danno fastidio. Ricordo che, al momento del provino di Amici e al Concerto del Primo Maggio, sentivo tanta pressione per via del cognome, ma forse è stato anche uno stimolo per dare ancora di più”.

Non manca anche un passaggio molto forte sul padre e il trauma della sua morte: “La musica ha aiutato a superare la tristezza? Purtroppo no, ma lo racconta. E, se lo racconti, lo guardi in faccia. Senza la musica avrei compresso troppe cose nella mia testa e forse sarei scoppiata. Nella musica si parla d’amore, è quello che alleggerisce il mondo. Se non avessi avuto quel sentimento non avrei superato un bel niente. ‘Voglia di vivere’, per esempio, è nato così, in una sola giornata: è stato il mio primo pezzo felice, perché prima scrivevo solo canzoni tristi”.

Di seguito anche un post Instagram della giovane cantante nel giorno della finale di Amici:

Riproduzione riservata © 2023 - DG