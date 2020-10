Alba Parietti ha rivelato che suo figlio Francesco Oppini – oggi concorrente al GF Vip – in passato sarebbe stato vittima di un violento pestaggio.

A Storie Italiane Alba Parietti ha rivelato una storia terribilmente drammatica che ha visto protagonista suo figlio. In passato Francesco Oppini sarebbe stato vittima di un violento pestaggio, e nessuno lo avrebbe difeso. “Gli è stata spaccata completamente la mandibola, è stata una frattura scomposta, Ha rischiato di essere ammazzato”, ha raccontato l’opinionista visibilmente scossa nel ricordare l’episodio.

Alba Parietti: il figlio aggredito

A Storie Italiane Alba Parietti ha detto la sua in merito all’aggressione di Lanciano contro un 18enne di origine capoverdiana.

Alba Parietti

La showgirl ha rivelato che simili vicende la toccherebbero da vicino visto che in passato suo figlio Francesco Oppini è stato vittima di un’aggressione simile: “Sto veramente molto male quando vedo queste madri. In queste storie mi ci ritrovo. So cosa si prova, anche per quel senso di ingiustizia e quella paura che poi rimane per tutta la vita”, ha dichiarato Alba Parietti ricordando il drammatico episodio.

Lei e Francesco Oppini hanno sempre avuto un legame molto stretto e la conduttrice è stata accanto a suo figlio anche quando giovanissimo ha perso la sua fidanzata Luana in un incidente stradale. Proprio alla ragazza ogni anno la showgirl dedica un messaggio d’affetto nell’anniversario della sua scomparsa.

Le lacrime di Oppini al GF Vip

Francesco Oppini non ha mai superato quel tragico lutto che ha segnato per sempre la sua vita. Al Grande Fratello Vip il figlio di Alba Parietti ha pianto ricordando la tragica scomparsa della sua fidanzata:

“Purtroppo nel 2006 c’era Luana, era un amore fresco, appena sbocciato, il classico amore passionale che vive un ragazzo d’estate. Nel giorno prima del suo compleanno ebbe un incidente tornando dal lavoro e purtroppo non ne è uscita. È stato qualcosa di troppo forte, all’epoca. Se oggi sono come sono lo devo a lei perché nessuno nella vita mi ha insegnato a sorridere così”, ha dichiarato Oppini nella casa del reality show.