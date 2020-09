Nel confessionale del GF Vip Francesco Oppini è scoppiato in lacrime ricordando la fidanzata Luana, scomparsa nel 2006 a seguito di un incidente.

Francesco Oppini non è riuscito a trattenere le sue lacrime di commozione nella casa del GF Vip ricordando Luana, la fidanzata a cui era legato nel 2006 e tragicamente scomparsa a causa di un incidente d’auto. Oppini sarebbe stato profondamente segnato da quel lutto, e ancora oggi sarebbe solito ricordare spesso la ragazza di cui era fortemente innamorato:

“Era un amore fresco, appena sbocciato, il classico amore passionale che vive un ragazzo d’estate. Nel giorno prima del suo compleanno ebbe un incidente tornando dal lavoro e purtroppo non ne è uscita. È stato qualcosa di troppo forte, all’epoca. Se oggi sono come sono lo devo a lei perché nessuno nella vita mi ha insegnato a sorridere così”, ha detto il figlio di Alba Parietti tra le lacrime.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/francesco_oppini_82/?hl=it

Francesco Oppini in lacrime per la fidanzata scomparsa

Suscitando la commozione dei telespettatori a casa, Francesco Oppini si è abbandonato a un pianto dirotto ricordando la sua fidanzata scomparsa, Luana. I due erano legati nel 2006 quando, un giorno prima del suo compleanno, la ragazza ebbe un tragico incidente che le fu fatale. Francesco Oppini non ha mai superato quella tragica perdita:

“Faceva due lavori anche per aiutare la famiglia che poteva averne bisogno. Sua madre all’epoca scoprì di avere un nodulo al seno. Lei la prendeva con forza al portava a fare delle visite che nessun altro avrebbe potuto convincerla a fare. Lei era vita, e quando le persone sono vita non esiste mai morte, in nessun caso. Avevo 24 anni. Sono stato fortunato ad avere avuto i miei genitori nei momenti di difficoltà”, ha rivelato al GF Vip.

L’amore di Cristina Tomasini

Dopo molti anni Francesco Oppini è riuscito a ritrovare una sorta di equilibrio, e oggi al suo fianco c’è la fidanzata Cristina Tomasini, su cui ha detto: “È un angelo, non so chi me l’abbia mandata ma qualcuno me l’ha mandata”. I due sono più innamorati che mai, e chissà se dopo l’avventura al GF Vip Francesco Oppini non deciderà di fare il grande passo chiedendo a Cristina di convolare a nozze.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/francesco_oppini_82/?hl=it