Jolly del guardaroba, l’abito nero si indossa anche d’estate illuminato da accessori e bijoux

L’estate sarà anche la stagione dei colori, ma le nuance basic restano una scelta imprescindibile da custodire nel guardaroba summer edition e anche nella valigia. Così accanto ai leggeri e spensierati abiti bianchi l’abito nero o il little black dress è quel capo chiave che può salvarci dinanzi all’indecisione del non sapere cosa mettere o semplicemente darci la certezza di avere sempre un abito vincente e versatile per ogni occasione. Un prestigio di cui il nero gode da sempre e che si tramanda di generazione in generazione.

Abito nero, come spezzare il total black: effetto fluo e vivace con accessori colorati

Illuminare un abito nero è molto più semplice di quanto si possa pensare: una delle possibilità è quella di scegliere accessori colorati, i fluo creano uno stacco molto evidente come ci ha mostrato Valentina Ferragni durante l’ultima fashion week parigina. L’influencer infatti ha scelto un abitino corto nero a cui ha abbinato borsa, occhiali da sole ed orecchini in giallo fluo, donando così al suo total black un tocco di freshness.

Il nero è un colore particolarmente amato dalle Kardashian e i loro profili Instagram infatti sono una costante ispirazione di come questa nuance possa essere illuminata. Kendall Jenner ad esempio ha spezzato un abito lungo e leggero ad un borsa etnica multicolor, semplice e pret a porter, e un paio di orecchini color argento e luminosi, mentre in altre occasioni l’abbiamo vista anche indossare una vistosa sciarpa peluche azzurro fluo. Possiamo rubarle l’idea indossando ad esempio un foulard o una stola azzurra nelle serate estive.

Gioielli preziosi e body chain: impreziosire e illuminare il black dress

Anche la scelta dei gioielli può fare tanto: ricorriamo a tutti i gioielli più luminosi in nostro possesso, come collane in maglia serpente, con ciondoli grandi sia in oro che argento, che grazie al nero diventeranno anche protagoniste del nostro look. Spazio anche a bracciali ed orecchini, anche minimal ma da indossare in cospicua quantità come insegna Hailey Bieber, maestra nel valorizzare il nero in chiave glam.

– Non è da meno però neppure Dua Lipa, il cui profilo è una vera e propria fonte d’ispirazione su come sappia spezzare il nero in un mix di audacia, quando sceglie accessori animalier, grunge, con collane catene che valorizzano il décolléte e glam, quando punta su orecchini e collane color argento scintillante.

– E con i body chain, cinture sottili da indossare lungo i fianchi come cinture o anche in versione top come veri e propri gioielli per il corpo, illuminare un look total black diventa ancora più semplice: potete indossarne anche più in vista di un party o di un evento tematico.

Riproduzione riservata © 2022 - DG